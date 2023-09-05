Зеленский открыл 3-й саммит Крымской платформы с участием 63 стран в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский открыл третий саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа 2023 года. В саммите приняли участие представители 63 государств и международных организаций, в том числе из Европы, Азии, обеих Америк и Африки.
Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский, выступая на открытии саммита.
В своем выступлении Зеленский заявил, что оккупация Крыма является преступлением против международного права и против людей. Он также отметил, что с каждым годом растет глобальное согласие с тем, что оккупацию Крыма необходимо прекратить.
Президент также напомнил, что осенью запланирован парламентский саммит Крымской платформы. Он подчеркнул, что основная задача Крымской платформы — подготовка деоккупации полуострова.
Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский, выступая на открытии саммита.
В своем выступлении Зеленский заявил, что оккупация Крыма является преступлением против международного права и против людей. Он также отметил, что с каждым годом растет глобальное согласие с тем, что оккупацию Крыма необходимо прекратить.
Президент также напомнил, что осенью запланирован парламентский саммит Крымской платформы. Он подчеркнул, что основная задача Крымской платформы — подготовка деоккупации полуострова.
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