Зеленский открыл 3-й саммит Крымской платформы с участием 63 стран в Киеве

17:45 23 августа Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский открыл третий саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа 2023 года. В саммите приняли участие представители 63 государств и международных организаций, в том числе из Европы, Азии, обеих Америк и Африки.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский, выступая на открытии саммита.

В своем выступлении Зеленский заявил, что оккупация Крыма является преступлением против международного права и против людей. Он также отметил, что с каждым годом растет глобальное согласие с тем, что оккупацию Крыма необходимо прекратить.

Президент также напомнил, что осенью запланирован парламентский саммит Крымской платформы. Он подчеркнул, что основная задача Крымской платформы — подготовка деоккупации полуострова.
 
«Мы понимаем, как вернемся в Крым. Мы понимаем, сколько шагов надо нам всем сделать. Мы понимаем, насколько это непростая и важная задача, но мы видим этот путь», — пояснил Зеленский.