Зеленский определил обязанности своего советника

17:44 26 июля Киев, Украина

Владимир Зеленский утвердил документ, которым определяется сфера деятельности, полномочия и задачи советника президента Украины.

Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

"Утвердить Положение о Советнике Президента Украины . Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 12 ноября 2014 года № 870 "О Советнике Президента Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно Положению, советник назначается на должность и освобождается от должности Президентом, подчиняется непосредственно главе государства.



Основные задачи советника - разработка и внесение в установленном порядке предложений по осуществлению полномочий главы государства в определенной сфере.



В соответствии с возложенными задачами советник: анализирует политические, социально-экономические, другие процессы, происходящие в Украине и за её пределами, по результатам такого анализа готовит и подает предложения; осуществляет мониторинг информационного пространства Украины, готовит предложения по обеспечению соблюдения прав граждан в информационной сфере и свободы деятельности средств массовой информации; осуществляет анализ нормативно-правовых актов, подает в установленном порядке предложения по их усовершенствованию.



Советник привлекается к: изучению предложений, предоставлению консультаций по вопросам стратегического характера по реализации национальных интересов и сохранению национальных ценностей Украины; экспертизе законов, поступивших на подпись главе государства, проектов законов Украины, которые предлагаются для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины.



Он также осуществляет анализ актов Кабинета Министров Украины, нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым, актов Совета министров Автономной Республики Крым, решений председателей местных государственных администраций и подготовки предложений по приведению в соответствие с Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины или приостановлению действия , отмене таких актов, решений.



Советник обрабатывает предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия Президента Украины с органами государственной власти и органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями; готовит материалы к пресс-конференциям, выступлениям, встречам и поездкам; проекты посланий, докладов и выступлений Президента Украины; предложений по проведению мероприятий с участием Президента; организует и проводит семинары, конференции, круглые столы.



Советник выполняет поручения руководителя Офиса Президента Украины; осуществляет мониторинг ситуации в регионах, готовит и вносит предложения по урегулированию проблемных вопросов; осуществляет по поручению Президента другие функции.



Работа советника направляется Президентом Украины.