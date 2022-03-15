Зеленский опасается, что Байден с Путиным не будут конкретно говорить об Украине

13:02 16 июня Киев, Украина

Сегодня состоится встреча двух мировых лидеров - Байдена и Путина, от которых во многом зависит судьба Украины. Вот почему президент Владимир Зеленский испытывает естественное беспокойство. Об этом Зеленский рассказал в интервью зарубежным СМИ, текст которого публикует сайт Офиса президента.

"Опасение номер один - не будет конкретики. А от этого сильно зависит ситуация в Украине. Почему? Я благодарен всем нашим партнерам - европейским странам, США, они действительно помогают... Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственен и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет. Это мои опасения", - сказал Зеленский.

При этом он уверен, что Путин с Байденом не могут договориться об Украине без Украины.

"Острый вопрос Донбасса - и они будут об этом говорить. Считаю, что ничего страшного в этом нет. Но решать за Украину - это невозможно. Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, то это понятно. Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает русских. Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет", - сказал президент.

Тем временем, Путин уже вылетел в Женеву, а Байден прибыл туда еще накануне.