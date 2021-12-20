Зеленский одобрил закон "Об оборонных закупках"

20:37 12 Август Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках", документ определяет порядок осуществления контроля, распределение ответственности и управление ресурсами.
 
В документе прописано понятие оборонных закупок, устанавлены требования к деятельности (процессам). Эти требования в свою очередь нужно применять к конкретным товарам, работам и услугам для обеспечения их качества при выполнении госконтракта.

Этот документ будут применять при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равняется или превышает 200 тысяч гривен, для работ оборонного назначения и работ для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны - 1,5 миллиона гривен, определенных этим законом госзаказчиков. Закон четко указывает, что госзаказчик не может делить предмет закупки на части, чтобы избежать действия документа.
фото: укроборонпром
Однако оно при этом не распространяется на закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения через международные специализированные организации, их представительства, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения - Агентство НАТО по поддержке и снабжения, а также специализированные фонды, предприятия, учреждения и организации, перечень которых определен КМУ, а также через механизмы Программы правительства США "Международные военные продажи".

Стоит отметить, что зимой советник министра обороны Украины Артур Переверзев заявлял, что этот закон "призван системно снизить уровень секретности закупок вооружения и военной техники".