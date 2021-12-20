Зеленский одобрил закон "Об оборонных закупках"

20:37 12 Август Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках", документ определяет порядок осуществления контроля, распределение ответственности и управление ресурсами.

В документе прописано понятие оборонных закупок, устанавлены требования к деятельности (процессам). Эти требования в свою очередь нужно применять к конкретным товарам, работам и услугам для обеспечения их качества при выполнении госконтракта.





Этот документ будут применять при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равняется или превышает 200 тысяч гривен, для работ оборонного назначения и работ для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны - 1,5 миллиона гривен, определенных этим законом госзаказчиков. Закон четко указывает, что госзаказчик не может делить предмет закупки на части, чтобы избежать действия документа.

Однако оно при этом не распространяется на закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения через международные специализированные организации, их представительства, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения - Агентство НАТО по поддержке и снабжения, а также специализированные фонды, предприятия, учреждения и организации, перечень которых определен КМУ, а также через механизмы Программы правительства США "Международные военные продажи".



Стоит отметить, что зимой советник министра обороны Украины Артур Переверзев заявлял, что этот закон "призван системно снизить уровень секретности закупок вооружения и военной техники".