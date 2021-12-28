Зеленский одобрил стратегию развития Николаевской области

19:07 21 Август Киев, Украина

Первая серия представления Стратегий развития регионов Украины завершилась визитом главой государства в Николаевскую область.

"Есть простая и понятная формула, по которой мы должны двигаться в наше общее успешное будущее. Она звучит так: «Успешный гражданин – это успешная община, успешная община – это успешный регион, успешный регион – это успешная Украина. Именно поэтому Украина – это ты». Не просто красивый слоган «Украина – это ты». Это наш с вами указатель на пути к новой, конкурентноспособной, сильной, а значит, богатой и счастливой Украине", – сказал, приветствуя участников встречи Владимир Зеленский.

Президент Зеленский вспомнил о том, что за прошедшие годы было много написано разных стратегий, но все они не опирались на сильные стороны того или иного региона.

"Каждая из областей должна понимать свои преимущества, свой потенциал, а самое главное – понимать, в чем ее неотъемлемый взнос в общую победу, победу Украины. Я считаю, что 25 регионов Украины – это наш с вами Dream Team (с англ. «команда мечты»). Каждый в этой команде несменяемый игрок, и, конечно, Николаевщина не является исключением. Ваша земля имеет мощный потенциал во многих сферах – сельское хозяйство, туризм, металлургическая, машиностроительная и пищевая отрасли, культура, спорт и, конечно, судостроение. На туристическом логотипе вашего города есть прекрасный слоган – «Миколаїв – місто на хвилі». Я искренне желаю вашему городу и вашей прекрасной области всегда быть на волне – на волне успеха, на волне позитива и на волне побед", – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский провел инспекцию строительства дороги автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев, которую выполняют в бетонеи остался доволен ходом работ.

"Что касается бетонки, то я не знаю, как сравнивать. Это мощнейшая дорога, капитальная и серьезная. Думаю, что будет стоять 50 лет, так говорят строители. Если что, то найдем их через 50 лет", – сказал президент.

Также прозвучало, что в следующем году планируют в 2,5 раз увеличить объем строительства дорог в Николаевской области.

"Мы видим инфраструктурные изменения на Николаевщине, мы видим, что около 200 километров дорог на Николаевщине в этом году будет построено полностью. И мы уже видим, какое это качество. Это не просто латание дыр, а действительно, будет сделано. Почему-то политики обращают внимание на те регионы, из которых они приехали, в которых они живут. Мне очень приятно, что не по остаточному какому-то принципу, Николаевщина – одна из приоритетных областей. Если амбициозные планы и качество дорог будет выполнено в этом году, то это будет не просто амбициозные планы, а мы увидим результат, то в следующем году мы увеличим. Я слышал, во всяком случае, что еще в 2,5 раза можем увеличить объем строительства дорог на Николаевщине", – заявил Владимир Зеленский.

После посещения автодороги Н-14, состоялась презентация стратегии развития Николаевской области, которую представил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия . Он назвал ее «стратегией конкретных дел».



В Стратегии очень большое внимание уделено портам: за 5 лет планируется увеличение грузоперевалки на 50%, при этом Арахамия обещает в сентябре проголосовать законопроект, который позволит оставлять часть портовых сборов в местном бюджете, что даст 1 млрд.грн. в год дополнительно. Также в 6 раз будет увеличена пропускная способность железнодорожной ветки в Корабельном районе Николаева, принят закон о внутреннем водном транспорте. Кроме этого, Арахамия обещал объездную дорогу в Корабельном районе, подземный туннель для фур, отстойники для грузовиков. На дорогах будет оборудована система автоматического контроля для взвешивания грузовиков.



Также планируют вернуть былую славу судостроению, приняв определенные законопроекты. Но и планы по загрузке предприятий есть.





