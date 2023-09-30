Зеленский объявил о создании Североатлантического союза оборонных индустрий

10:35 30 сентября Киев, Украина

Как известно, в Киеве проходит первый Международный форум оборонных индустрий. Главным событием форума стало объявление Президентом Украины Владимиром Зеленским о создании Североатлантического союза оборонных индустрий.

По словам главы государства, декларация открыта для присоединения, ее уже подписали 13 компаний.

"На этом форуме мы объявляем о создании Альянса оборонных индустрий. Альянс, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, защиты безопасности - и я говорю не только об Украине, а о безопасности любой нации в мире от любой агрессии", - отметил Зеленский.

Президент проинформировал, что была разработана базовая декларация как основа альянса, к которой могут присоединиться производители военной техники и оружия со всего мира.

"Тем, как мы выстояли в войне, тем, как Украина победит, мы даем всем остальным в мире, кто ценит мир, успешную стратегию национальной и коллективной обороны, долговременную стратегию. И сейчас на десятилетие вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, которыми будут их приоритеты и будет стандартом обороны в мире. Именно в Украине это определяется", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Украина и США разработают план совместного производства оружия, включая системы противовоздушной обороны.

Ранее глава Пентагона заявил, что Украина просит у партнеров то оружие, которое считает для себя необходимым, в частности, ракеты, впрочем, военное руководство США считает, что наиболее необходимо надлежащее обеспечение средствами противовоздушной обороны.