Зеленский объявил о создании Североатлантического союза оборонных индустрий

Как известно, в Киеве проходит первый Международный форум оборонных индустрий. Главным событием форума стало объявление Президентом Украины Владимиром Зеленским о создании Североатлантического союза оборонных индустрий.
По словам главы государства, декларация открыта для присоединения, ее уже подписали 13 компаний.
Президент проинформировал, что была разработана базовая декларация как основа альянса, к которой могут присоединиться производители военной техники и оружия со всего мира.
Как сообщалось, Украина и США разработают план совместного производства оружия, включая системы противовоздушной обороны.
Ранее глава Пентагона заявил, что Украина просит у партнеров то оружие, которое считает для себя необходимым, в частности, ракеты, впрочем, военное руководство США считает, что наиболее необходимо надлежащее обеспечение средствами противовоздушной обороны.
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