Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

07:40 15 Февраль Киев, Украина

Глава Украины подписал указ, согласно которому 16 февраля станет Днем единения. Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.
"Все говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы же сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан", - сказал Владимир Зеленский.
Указ обнародован на сайте главы государства. В нем отмечается, что Зеленский подписал его "в целях усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание".

Напомним, что с осени 2021 года Россия стягивает к границам Украины военнослужащих и технику. По данным разведок, российский военный контингент вокруг Украины превышает 100 тысяч.

На Западе опасаются, что таким образом Кремль планирует полномасштабное вторжение в Украину, которое может пройти до завершения Зимней Олимпиады 20 февраля. Немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на американские спецслужбы пишет, что он может начаться уже 16 февраля.

РФ все обвинения в подготовке к новому наступлению публично отрицает.