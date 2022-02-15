Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Глава Украины подписал указ, согласно которому 16 февраля станет Днем единения. Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.
Указ обнародован на сайте главы государства. В нем отмечается, что Зеленский подписал его "в целях усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание".
Напомним, что с осени 2021 года Россия стягивает к границам Украины военнослужащих и технику. По данным разведок, российский военный контингент вокруг Украины превышает 100 тысяч.
На Западе опасаются, что таким образом Кремль планирует полномасштабное вторжение в Украину, которое может пройти до завершения Зимней Олимпиады 20 февраля. Немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на американские спецслужбы пишет, что он может начаться уже 16 февраля.
РФ все обвинения в подготовке к новому наступлению публично отрицает.
Напомним, что с осени 2021 года Россия стягивает к границам Украины военнослужащих и технику. По данным разведок, российский военный контингент вокруг Украины превышает 100 тысяч.
На Западе опасаются, что таким образом Кремль планирует полномасштабное вторжение в Украину, которое может пройти до завершения Зимней Олимпиады 20 февраля. Немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на американские спецслужбы пишет, что он может начаться уже 16 февраля.
РФ все обвинения в подготовке к новому наступлению публично отрицает.
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