Зеленский обсудил с Путиным вопрос освобождения крымских татар

14:59 07 Август Киев, Украина

Президенты Украины и РФ провели переговоры по вопросу освобождения 22 крымских татар, которые удерживаются на территории оккупированного Крыма, соответствующий список лиц передан российской стороне.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время рабочей поездки Главы государства на Донбасс.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену", - подчеркнул Андрей Ермак.

Отдельно он отметил, что прошли переговоры с Путиным об освобождении крымских татар.

"Владимир Зеленский в последнем разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму", - сказано в сообщении.

Так, по словам Ермака, этот список уже передан российской стороне.

"И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - отметил Андрей Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса Президента напомнил, что Владимир Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму, сына которого, к сожалению, нашли мертвым.