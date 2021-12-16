Зеленский обсудил с Путиным вопрос освобождения крымских татар

Президенты Украины и РФ провели переговоры по вопросу освобождения 22 крымских татар, которые удерживаются на территории оккупированного Крыма, соответствующий список лиц передан российской стороне.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время рабочей поездки Главы государства на Донбасс.
Отдельно он отметил, что прошли переговоры с Путиным об освобождении крымских татар.
Так, по словам Ермака, этот список уже передан российской стороне.
Кроме того, руководитель Офиса Президента напомнил, что Владимир Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму, сына которого, к сожалению, нашли мертвым.
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