Зеленский обсудил с президентом ЮАР экспорт зерна и "формулу мира"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Пригласил ЮАР к участию во втором саммите Grain From Ukraine. Очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую "формулу мира" и будет участвовать в следующих раундах переговоров по формуле. Не менее важно и то, что отношения Украины и ЮАР ощутимо наращиваются, прежде всего на самом высоком уровне", — говорится в сообщении.