Зеленский обсудил с президентом ЮАР экспорт зерна и "формулу мира"
10:30 18 октября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский
провел разговор с южноафриканским коллегой Сирилой Рамафосой, с которым обсудил экспорт зерна и "формулу мира".
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
"Пригласил ЮАР к участию во втором саммите Grain From Ukraine. Очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую "формулу мира" и будет участвовать в следующих раундах переговоров по формуле. Не менее важно и то, что отношения Украины и ЮАР ощутимо наращиваются, прежде всего на самом высоком уровне", — говорится в сообщении.
Главы государств обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и обсудили возможность эвакуации граждан ЮАР из зоны конфликта в регионе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии