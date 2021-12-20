Зеленский обсудил с президентом Эстонии Кальюлайд ключевые вопросы пандемии, членства в ЕС и Крымской платформы

20:59 31 Март Киев, Украина

Беседа Владимира Зеленского с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд проходила в телефонном формате. Основными темами для обсуждения были вопросы противодействия распространению пандемии коронавируса и обеспечения надлежащей процедуры вакцинации населения, которая сейчас проходит и в Украине, и в Эстонии.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.



Президент Украины выразил благодарность за твердую поддержку Таллином суверенитета и территориальной целостности нашей страны, прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах.



Глава Украинского государства ознакомил Керсти Кальюлайд с ситуацией с безопасностью на линии разграничения на Донбассе и отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и числа погибших.



"Количество нарушений режима тишины увеличилось, но мы работаем над тем, чтобы режим прекращения огня функционировал так же, как и в прошлом году, когда обстрелов, ранений и смертей на Донбассе было в десятки раз меньше", - подчеркнул Владимир Зеленский.



Особое внимание во время разговора было уделено приоритетным шагам нашего государства в контексте дальнейшего углубления отношений с Европейским Союзом. Владимир Зеленский отметил неизменность стратегической цели Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил надежду на активную поддержку со стороны Эстонии в реализации этой амбициозной задачи.



Глава Украинского государства подчеркнул, что Украина формирует широкую коалицию государств - членов ЕС, которые поддерживают европейскую перспективу нашей страны.



"Рассчитываю, что Эстония как наш близкий и надежный партнер сможет присоединиться к этой важной инициативе", - отметил Владимир Зеленский.



Президент Украины акцентировал внимание на том, что наше государство рассчитывает на присоединение к Плану действий по членству в НАТО, и отметил, что саммит Альянса в текущем году является очень важным в продвижении этого вопроса.



Керсти Кальюлайд подчеркнула, что Эстония поддерживает евроатлантические стремления Украины.



Президент Украины также поднял вопрос энергетической безопасности, являющейся составляющей политики в целом.



"Проект "Северный поток - 2" является угрозой для нашего региона, вызовом для Европейского континента, проверкой на способность международного сообщества консолидироваться для противодействия намерениям России монополизировать энергетический рынок в Европе. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы не допустить завершения строительства этого проекта", - отметил глава государства.



Владимир Зеленский напомнил, что в августе 2021 года в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины в Киеве состоится масштабное мероприятие - инаугурационный саммит Крымской платформы, к участию в котором приглашены мировые лидеры, в том числе президент Эстонии.



"Ждем вас на праздновании 30-летия независимости Украины и на первом саммите Крымской платформы", - сказал Владимир Зеленский.