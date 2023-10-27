Зеленский обсудил с премьером Дании поддержку Украины

16:01 26 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен поддержку Украины, совместные шаги в региональных и глобальных форматах и реализацию украинской "формулу мира".

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме.



Президент поблагодарил за недавний визит министра обороны Дании в Украину и всю помощь, оказанную этой страной, в частности, за патронат, который Дания взяла над Николаевом.

"Констатировали важность дальнейшей долгосрочной макроэкономической поддержки Украины. Согласовали будущие общие шаги в региональных и глобальных форматах. Кроме того, обсудили сохранение единства в Европе и реализацию украинской "формулы мира", — сказал он.

Зеленский поблагодарил за организацию в Копенгагене первую встречу советников по "формуле мира" и за готовность Дании отправить своего представителя на следующую встречу на Мальте.