Зеленский обсудил с премьером Дании поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен поддержку Украины, совместные шаги в региональных и глобальных форматах и реализацию украинской "формулу мира".
Об этом Зеленский сообщил в телеграмме.
Президент поблагодарил за недавний визит министра обороны Дании в Украину и всю помощь, оказанную этой страной, в частности, за патронат, который Дания взяла над Николаевом.
Президент поблагодарил за недавний визит министра обороны Дании в Украину и всю помощь, оказанную этой страной, в частности, за патронат, который Дания взяла над Николаевом.
Зеленский поблагодарил за организацию в Копенгагене первую встречу советников по "формуле мира" и за готовность Дании отправить своего представителя на следующую встречу на Мальте.
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