Зеленский обсудил с Макроном поставки топлива в Украину

22:13 17 мая Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский обговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном оборонную поддержку и поставки топлива в Украину.



Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках топлива в Украину", - отметил он.

Президенты также беседовали об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций ЕС и возможных путях экспорта украинской аграрной продукции.