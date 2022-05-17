Зеленский обсудил с Макроном поставки топлива в Украину
22:13 17 мая Киев, Украина
Глава Украины Владимир Зеленский обговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном оборонную поддержку и поставки топлива в Украину.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках топлива в Украину", - отметил он.
Президенты также беседовали об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций ЕС и возможных путях экспорта украинской аграрной продукции.
"Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - добавил Зеленский.
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