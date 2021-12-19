Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции вагнеровцев

17:16 05 Август Киев, Украина

В ходе телефонного разговора Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко детали и дальнейшую судьбу задержанных боевиков ЧВК "Вагнер" под Минском.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, 5 августа.

Отмечается, что президент Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал украинский президент.

Кроме того, было уделено внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.



Владимир Зеленский также выразил личную благодарность президенту Республики Владимир Зеленский также выразил личную благодарность президенту Республики Беларусь за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

"Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил на пресс конференции Зеленский.