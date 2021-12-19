Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции вагнеровцев

17:16 05 Август Киев, Украина

В ходе телефонного разговора Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко детали и дальнейшую судьбу задержанных боевиков ЧВК "Вагнер" под Минском. 
 
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, 5 августа.
 
Отмечается, что президент Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.
"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал украинский президент.
Кроме того, было уделено внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.

Владимир Зеленский также выразил личную благодарность президенту Республики Беларусь за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.
фото: ЧВК Вагнер в Беларуси
"Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил на пресс конференции Зеленский.
Напомним, задержанным в Беларуси боевикам частной военной компании "Вагнер" вменяют в вину якобы сговор с белорусскими оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Напомним, что в Беларуси уже скоро президентские выборы, и по версии Минска, прибывшие в республику представители ЧВК должны были "дестабилизировать обстановку".

В свою очередь, Украина потребовала экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков. Всем гражданам Украины, задержанным в Беларуси 29 июля, объявлено подозрение в участии в создании террористической организации, заявил Офис генпрокурора Украины. Причем Украина настаивает на выдаче всех 28 задержанных, которым предъявлены обвинения. В СБУ утверждают, что собрали достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК "Вагнер" на территории ОРДЛО.