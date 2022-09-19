Зеленский обсудил с главой BlackRock возможности привлечения инвестиций в Украину

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна важная наша задача - одержать победу в экономике. В ходе беседы с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком обсудили возможности привлечения государственных и частных инвестиций в Украину", - заявил президент Украины.