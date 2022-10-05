Зеленский обсудил противодействие новым видам оружия рф

Президент Владимир Зеленский провел заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого среди прочего обсудил противодействие новым видам оружия рф.
Об этом глава государства сообщил в среду, 5 октября, в Telegram.
По его словам, представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.
Также на заседании Ставки обсуждалась подготовка нашей армии к зимнему периоду.
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