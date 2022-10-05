Зеленский обсудил противодействие новым видам оружия рф

13:54 05 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский провел заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого среди прочего обсудил противодействие новым видам оружия рф.



Об этом глава государства сообщил в среду, 5 октября, в Telegram.



По его словам, представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

"Среди других важных рассмотренных вопросов - стабилизация на только что деоккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор", - написал Зеленский.

Также на заседании Ставки обсуждалась подготовка нашей армии к зимнему периоду.