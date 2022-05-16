Зеленский обсудил потребности Украины с директором МВФ
19:04 16 мая Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 мая, обсудил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой потребности в финансовой поддержке Украины.
"Продолжил диалог с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсудили потребности в финансовой поддержке экономики Украины. МВФ – наш важный партнер. Рассчитываем на дальнейшую плодотворную совместную работу по поддержанию финансовой устойчивости", - написал Зеленский в Twitter.
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