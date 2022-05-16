Зеленский обсудил потребности Украины с директором МВФ

"Продолжил диалог с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсудили потребности в финансовой поддержке экономики Украины. МВФ – наш важный партнер. Рассчитываем на дальнейшую плодотворную совместную работу по поддержанию финансовой устойчивости", - написал Зеленский в Twitter.