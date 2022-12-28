Зеленский обратился к Верховной раде. Главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря выступил с обращением к Верховной Раде Украины. Он подчеркнул, что самая главная цель Украины — восстановить территориальную целостность и освободить всех, кто в плену рф.
Указано, что во время выступления главы государства в парламенте находились все члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших героев.
При этом выступление Зеленского отложили на полтора часа из-за воздушной тревоги, которую в Киеве сегодня уже объявляли несколько раз.
Основные тезисы выступления президента Украины:
При этом выступление Зеленского отложили на полтора часа из-за воздушной тревоги, которую в Киеве сегодня уже объявляли несколько раз.
Основные тезисы выступления президента Украины:
- Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира.
- Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.
- Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто там не боится рф. Именно Украина объединила ЕС.
- С начала полномасштабного вторжения состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие.
- Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.
- Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать).
- Единство это то, что мы должны сейчас сберечь.
- Наша страна станет лидером в построении "зеленой энергетики". Также нужно развивать собственное атомное поколение.
- Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в ближайшее время.
- Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг
- Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности. 30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine.
- Бизнес - это тоже защита Украины, налоги это тоже безопасность. На оборону за год направлено более 1,2 трлн. грн. Нужно помнить, что это деньги, только на средства внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.
- Существующая налоговая система не устраивает тех, кто платит налоги и кто их собирает. Надо искать консенсус для ее улучшения.
- Должен быть международный трибунал над военными преступниками оккупантов.
- Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом Европы. Будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма.
- Миллионы наших людей за границей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.
- Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации.
Выступление президента продлилось 52 минуты. Его 41 раз прерывали аплодисментами.
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