Зеленский обратился к Верховной раде. Главные тезисы

17:09 28 декабря Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря выступил с обращением к Верховной Раде Украины. Он подчеркнул, что самая главная цель Украины — восстановить территориальную целостность и освободить всех, кто в плену рф.

Указано, что во время выступления главы государства в парламенте находились все члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших героев.



При этом выступление Зеленского отложили на полтора часа из-за воздушной тревоги, которую в Киеве сегодня уже объявляли несколько раз.



Основные тезисы выступления президента Украины:

Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира.

Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.

Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто там не боится рф. Именно Украина объединила ЕС.

С начала полномасштабного вторжения состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие.

Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.

Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать).

Единство это то, что мы должны сейчас сберечь.

Наша страна станет лидером в построении "зеленой энергетики". Также нужно развивать собственное атомное поколение.

Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в ближайшее время.

Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг

Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности. 30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine.

Бизнес - это тоже защита Украины, налоги это тоже безопасность. На оборону за год направлено более 1,2 трлн. грн. Нужно помнить, что это деньги, только на средства внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.

Существующая налоговая система не устраивает тех, кто платит налоги и кто их собирает. Надо искать консенсус для ее улучшения.

Должен быть международный трибунал над военными преступниками оккупантов.

Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом Европы. Будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма.

Миллионы наших людей за границей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.

Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации.

Выступление президента продлилось 52 минуты. Его 41 раз прерывали аплодисментами.