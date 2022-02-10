Зеленский обратился к своей команде

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский обратился через соцсети к своей команде с просьбой не "отказываться от ответственности", а постараться успеть проявить свою эффективность до предстоящих выборов.

"Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность", – заявил глава государства.

Зеленский призвал членов своей команды бороться за то, чтобы получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах.

"Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры – это, прежде всего, ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорно преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии", – отметил президент.

По его мнению, сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления, а о возможности перезагрузить традиционные социальные отношения в стране.

"Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. По-другому никак", – подчеркнул президент.

Зеленский также признал, что у власти получается "не все, не сразу и не быстро", а также "бывают ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах".

"Но сильным считается тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире? А если нет, тогда быстро исправляем ошибки и движемся вперед", – резюмировал глава государства.

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что "слугам народа" выгоднее проиграть на местных выборах.

Как известно, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Но как показывают опросы, точную дату голосования знают лишь 35% граждан.