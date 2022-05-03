Зеленский обратился к Народному собранию Албании

"Я прошу вас закрыть порты для российских судов и ограничить приезд российских туристов, потому что вы никогда не можете знать, кто приехал к вам. Может убийцы, которые были в Буче, а может палачи Мариуполя, а может кто-то из тех, кто уже работает на подрыв и вашего государства", – заявил Зеленский.