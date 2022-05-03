Зеленский обратился к Народному собранию Албании

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Народному собранию Албании.
В котором попросил, в частности, ограничить въезд граждан РФ и вход российских кораблей в местные порты.
Об этом сообщает телемарафон UAразом.
Глава государства поблагодарил власти и народ Албании за поддержку Украины в войне. Он упомянул об оборонной помощи тамошнего правительства, введении санкций против РФ и приеме беженцев.
Об этом сообщает телемарафон UAразом.
Глава государства поблагодарил власти и народ Албании за поддержку Украины в войне. Он упомянул об оборонной помощи тамошнего правительства, введении санкций против РФ и приеме беженцев.
Президент также поблагодарил Албанию за плодотворное сотрудничество в рамках ООН. Он также надеется на совместные усилия по лишению РФ финансирования в рамках международных организаций.
К слову, президент Зеленский призвал ЕС полностью отказаться от торговли с Россией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии