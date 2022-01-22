Зеленский об обострении на Донбассе и попытках переговоров с Путиным

Как подитожил Владимир Зеленский, режим тишины в зоне ООС сохранялся 42 дня до провокации со стороны РФ, которая забрала жизнь украинского военного, но реакция украинских властей была и была она незмедлительной.
«Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача не защищать одного человека, а защищать 40 миллионов нашей независимой Украины», — сказал он во время рабочей поездки в Сумскую область.
«Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ», — резюмировал он.
6 сентября боевики грубо нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения. После второго обстрела Вооруженные силы Украины открыли огонь.
Также 6 сентября на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них умер.
Ранее главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин распорядился с 7 сентября открыть огонь по украинским позициям около поселка Шумы. По его словам, Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Украинские военные опровергают обвинения боевиков. Они заявили, что будут отвечать на обстрелы.
После чего Пушилин перенес обстрел на 9 сентября.
«Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача не защищать одного человека, а защищать 40 миллионов нашей независимой Украины», — сказал он во время рабочей поездки в Сумскую область.
«Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ», — резюмировал он.
6 сентября боевики грубо нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения. После второго обстрела Вооруженные силы Украины открыли огонь.
Также 6 сентября на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них умер.
Ранее главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин распорядился с 7 сентября открыть огонь по украинским позициям около поселка Шумы. По его словам, Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Украинские военные опровергают обвинения боевиков. Они заявили, что будут отвечать на обстрелы.
После чего Пушилин перенес обстрел на 9 сентября.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии