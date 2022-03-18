Зеленский об изменениях в составе Кабмина: Головы могут полететь

20:51 22 октября Киев, Украина

Сегодня в своем интервью известным украинским телеканалам Владимир Зеленский заявил, что в скором времени Кабмин Украины ожидают кадровые перестановки.

Отвечая на вопрос журналиста, реальны ли слухи об изменениях в составе Кабмина, Зеленский сказал: "Головы могут полететь, это правда. Но я хочу сказать, что не из-за того, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. Я считаю, что это непрофессионально, это детство, а не очень серьезная, ответственная работа депутата Верховной Рады. Поэтому это слухи. А чтобы были слухи, которые фундаментальные, то, действительно, в ближайшее время мы смотрим результат, вместе с премьером".

Он подчеркнул, что в скором времени "кого-то может не быть".



"Самые слабые будут уходить и приходить более сильные", – сказал президент.





