Зеленский о Крымской платформе и войне на Донбассе

14:57 20 Май Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что создание Крымской платформы, это серьезный вызов для всех стран. А также оценил шансы договориться о завершении конфликта на Донбассе

"Создании Крымской платформы, это серьезный вызов для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнений отношений с Российской Федерацией в силу создания Крымской платформы. Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает Крымскую платформу", - сказал он.

Зеленский отметил, что Крымская платформа будет представлять из себя серьезную площадку по деоккупации Крыма.



Глава государства добавил, что планируется открытие офиса Крымской платформы.

"Это будут профессиональные люди, которые ежедневно от юристов до экономистов, до специалистов гуманитарного направления ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь, и тех, которые находятся там в тюрьмах - как Крыма, так и РФ", - подчеркнул президент.

Президент Украины оценил шансы договориться с российским президентом по конфликту на Донбассе и заявил о необходимости урегулирования ситуации при президентстве в РФ Владимира Путина.

"У нас с вами нет шанса другого. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент РФ – Путин, я очень этого хочу, я в это верю", - сказал он.

Также он заявил, что кроме нормандского формата для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться его встреча с Путиным, а также привлечены США.

"Я считаю, что кроме нормандского формата будет прямой разговор с президентом РФ, А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию", - сказал он.

При этом Зеленский отметил медленное уменьшение количества военнослужащих РФ на границах с Украиной и на оккупированных территориях.

"Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных РФ Они отходят очень-очень медленно. Мы пока что видим 3,5 тыс. в Крыму, и все. А все остальные, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация", - сказал он.

Президент допустил, что такое напряжение будет сохраняться до окончания учений в РФ, "как минимум до конца сентября".



В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что Офисы президентов Украины и России начали обсуждать организацию встречи.