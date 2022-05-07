Зеленский о децентрализации, деньгах, возможностях и развитии

13:21 07 декабря Киев, Украина

Децентрализация на местах привела к увеличению бюджета местных советов в несколько раз, этим и объясняется количество споров и интриг, которые сопровождали местные выборы.



Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в громадах почти по всей Украине. Таких эмоций, интриг и столкновений, как в местных советах в течение последних недель, давно не было даже в национальном парламенте. Это и определяет один из главных вызовов для всего нашего общества, о котором важно сказать именно сегодня, в День местного самоуправления", - отметил президент.

По словам Зеленского, децентрализация - это не просто о деньгах, о распределении возможностей, это прежде всего о развитии.

"Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, который применяется в интересах громады. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития громад идет такая борьба на местах. Вот почему задачей конструктивных сил в городских советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают городские бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, "время дельцов прошло".



Если некоторым из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и "княжения", как это бывало раньше. Должны продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития громад, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей", - добавил глава государства.



Президент пригласил всех представителей местной власти и новых политиков в громадах к дискуссии о том, "как нам всем вместе добиться такого качества жизни в громадах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация - это успех Украины".