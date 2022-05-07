Зеленский о децентрализации, деньгах, возможностях и развитии

13:21 07 декабря Киев, Украина

Децентрализация на местах привела к увеличению бюджета местных советов в несколько раз, этим и объясняется количество споров и интриг, которые сопровождали местные выборы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в громадах почти по всей Украине. Таких эмоций, интриг и столкновений, как в местных советах в течение последних недель, давно не было даже в национальном парламенте. Это и определяет один из главных вызовов для всего нашего общества, о котором важно сказать именно сегодня, в День местного самоуправления", - отметил президент.
По словам Зеленского, децентрализация - это не просто о деньгах, о распределении возможностей, это прежде всего о развитии.
"Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, который применяется в интересах громады. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития громад идет такая борьба на местах. Вот почему задачей конструктивных сил в городских советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают городские бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, "время дельцов прошло".
 
Фото: Зеленский о децентрализации 01
 

Если некоторым из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и "княжения", как это бывало раньше. Должны продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития громад, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей", - добавил глава государства.

Президент пригласил всех представителей местной власти и новых политиков в громадах к дискуссии о том, "как нам всем вместе добиться такого качества жизни в громадах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация - это успех Украины".
"Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, которая позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление - это как раз о качестве жизни", - подытожил Зеленский.