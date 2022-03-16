Зеленский недоволен работой антикоррупционных органов

12:38 20 октября Киев, Украина

Во время пленарного заседания ВР Владимир Зеленский заявил, что оценивает работу антикоррупционных органов Украины, как неудовлетворительную.

"Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов", - заявил он во время ежегодного послания к парламенту.

По словам главы государства, для работы антикоррупционных органов созданы все законодательные, оперативные и материальные условия.