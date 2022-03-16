Зеленский недоволен работой антикоррупционных органов
12:38 20 октября Киев, Украина
Во время пленарного заседания ВР Владимир Зеленский
заявил, что оценивает работу антикоррупционных органов Украины, как неудовлетворительную.
"Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов", - заявил он во время ежегодного послания к парламенту.
По словам главы государства, для работы антикоррупционных органов созданы все законодательные, оперативные и материальные условия.
"А реального результата нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка - неудовлетворительная. И я верю - ее можно и нужно исправить. Я прошу народных депутатов сосредоточиться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года", - отметил Зеленский.
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