Зеленский не поедет в Минск до стабилизации ситуации

Стало известно, что президент Зеленский не поедет в Минск до тех пор, пока в соседней стране не стабилизируется ситуация. В МИД Украины рассказали о том, что ответили на приглашение Александра Лукашенко.

Напомним! Ранее президент республики Александр Лукашенко направил украинскому лидеру приглашение посетить Белоруссию в октябре

В МИД Украины сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не планирует визит в Белоруссию до стабилизации ситуации с протестами в стране. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Зеленскому приглашение посетить республику в октябре

"Я думаю, что, пока ситуация в Белоруссии не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты. Сейчас главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Белоруссии и наладить диалог между белорусской властью и обществом", - сказал Кулеба в эфире "Украинского радио".

В свою очередь на пресс конференции Зеленский заявил в пятницу, что для Украины важно, чтобы "белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта и чтобы Белоруссия в дальнейшем развивалась, была демократическим, экономически сильным и независимым государством". Мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия, - написал он в своем официальном Telegram-канале. - Нам действительно небезразлично, мы действительно переживаем за все, что происходит в Белоруссии".