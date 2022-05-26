Зеленский не поддержал предложение бывшего госсека США согласиться с потерей части территории Украины

09:03 26 мая Киев, Украина

Владимир Зеленский дал ответ бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться с потерей части территорий взамен на прекращение войны.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении.

"Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал президент Украины.

"Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - заявил Зеленский.

Он также упомянул редакционную статью New York Times, где Украине советовали пойти на тяжелые компромиссы.