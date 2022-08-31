Зеленский назвал военно-политическую задачу номер один

Об этом глава государства сказал в своем обращении к украинцам.

"Украину защищают так или иначе миллионы. Миллионы людей, которые воюют на фронте, которые борются за свои города и села, в том числе и в оккупации, которые останавливали технику оккупантов, которые информировали и информируют нашу разведку и спецслужбы, которые противостоят оккупантам в их тылу, которые обеспечивают необходимое снабжение для Украины и работу всех наших государственных институтов и экономики, которые волонтерят, которые сражаются за наши интересы за рубежом, которые воюют на информационной войне", - добавил президент.

"Чтобы поддержка Украины в мире не уменьшалась и чтобы наше государство двигалось к победе, должна не уменьшаться и наша собственная активность – абсолютно всех, кто так или иначе встал на защиту нашего государства. Делайте все, как и делали, для Украины. И даже больше, потому что руководство россии рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир почувствуют усталость от этой войны. Мы же должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг. Чтобы мы выгнали оккупантов из Украины, ежедневно россии должно становиться все сложнее воевать - это наша военно-политическая задача номер один", - заявил президент.