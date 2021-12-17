Зеленский назначил новых судей вместо Тупицкого и Касминина

16:32 26 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня Владимир Зеленский назначил Александра Петришина и Оксану Грищук судьями Конституционного суда.

Петришин и Грищук займут место уволенных ранее Александра Тупицкого и Александра Касминина. Это подтверждают указы главы государства №596/2021 и №597/2021 размещены на сайте президента.