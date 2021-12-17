Зеленский назначил новых судей вместо Тупицкого и Касминина

Сегодня Владимир Зеленский назначил Александра Петришина и Оксану Грищук судьями Конституционного суда.
Петришин и Грищук займут место уволенных ранее Александра Тупицкого и Александра Касминина. Это подтверждают указы главы государства №596/2021 и №597/2021 размещены на сайте президента.
Присягу новоиспеченные судьи примут же в декабре, скорее всего на следующей неделе.
В августе 2021 года ряд общественных организаций призвали Зеленского не проводить сейчас конкурс на судей Конституционного суда по своей квоте и не назначать судей КСУ на «юридически отсутствующие» вакансии, чтобы не усугублять таким образом конституционный кризис.
Пока судьями Конституционного суда по квоте президента являются Александр Тупицкий и Александр Касминин. Управление государственной охраны уже долгое время не пропускает главу КСУ Тупицкого в здание Конституционного суда после того, как президент Украины Владимир Зеленский издал против него ряд указов.
В частности, 29 декабря 2020 Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 26 февраля он издал указ, которым продлил срок отстранения с 28 февраля еще на один месяц. При этом судейский статус у Тупицкого оставался и он продолжал выполнять административные функции главы КСУ.
В августе 2021 года ряд общественных организаций призвали Зеленского не проводить сейчас конкурс на судей Конституционного суда по своей квоте и не назначать судей КСУ на «юридически отсутствующие» вакансии, чтобы не усугублять таким образом конституционный кризис.
Пока судьями Конституционного суда по квоте президента являются Александр Тупицкий и Александр Касминин. Управление государственной охраны уже долгое время не пропускает главу КСУ Тупицкого в здание Конституционного суда после того, как президент Украины Владимир Зеленский издал против него ряд указов.
В частности, 29 декабря 2020 Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 26 февраля он издал указ, которым продлил срок отстранения с 28 февраля еще на один месяц. При этом судейский статус у Тупицкого оставался и он продолжал выполнять административные функции главы КСУ.
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