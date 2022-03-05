Зеленский - НАТО: "Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны"
08:53 05 Март Киев, Украина
Президент Владимир Зеленский заявил, что своим отказом от закрытия неба над Украиной НАТО дал "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки городов и поселков в нашем государстве.
Президент подчеркнул: "Мы считаем, что страны-НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию РФ против НАТО. Это самогипноз слабых. Тех, кто не уверен. Внутренне. Хотя может обладать оружием в разы сильнее, чем есть у нас. Вы должны были думать о людях. О человечности. А о чем вы думали на том заседании?"
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