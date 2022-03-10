Зеленский: наше сопротивление показало всем, что мы не сдадимся

В новом видеообращение глава государства Владимир Зеленский резюмировал сопротивление украинской армии российским оккупантам, которое длится уже две недели.
РФ уже завела на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину
У них – только техника. У нас – к технике еще народ. Мы будем воевать пока не вернем свою землю
Мы выстояли и вдохновили весь мир нашей решимостью
Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю
Наши военные и терробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, взявших на поле боя
У них – только техника. У нас – к технике еще народ. Мы будем воевать пока не вернем свою землю
Мы выстояли и вдохновили весь мир нашей решимостью
Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю
Наши военные и терробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, взявших на поле боя
Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете также ответственны за катастрофу
Вчера нам наконец-то удалось организовать гуманитарный коридор: спасли 1600 студентов и 3,5 тысячи жителей города
Вчера нам наконец-то удалось организовать гуманитарный коридор: спасли 1600 студентов и 3,5 тысячи жителей города
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