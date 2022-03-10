Зеленский: наше сопротивление показало всем, что мы не сдадимся

12:26 09 Март Киев, Украина

В новом видеообращение глава государства Владимир Зеленский резюмировал сопротивление украинской армии российским оккупантам, которое длится уже две недели.

РФ уже завела на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину



У них – только техника. У нас – к технике еще народ. Мы будем воевать пока не вернем свою землю



Мы выстояли и вдохновили весь мир нашей решимостью



Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю



Наши военные и терробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, взявших на поле боя

Зеленский обратился к русским солдатам: «Российские солдаты! У вас еще есть шанс выжить. Почти два недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся»