Зеленский нанесет визит в Великобританию - Сунак

11:37 08 февраля Киев, Украина

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Риши Сунака.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими двумя странами… С 2014 года Великобритания обеспечивает важную подготовку украинских сил, позволяя им защищать свою страну, защищать свой суверенитет и бороться за территорию", – заявил Сунак.

По его словам, сегодня будет объявлено о расширении подготовки украинских военных: "от солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей".

"Это также подчеркивает нашу приверженность не только предоставлению военной техники в краткосрочной перспективе, но и долгосрочное обязательство стоять плечом к плечу с Украиной на долгие годы", – добавил Сунак.

Утверждается, что сегодня Зеленский встретится с Сунаком и украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании.



Кроме того, сегодня Лондон объявит о новых санкциях против России, направленных против тех, кто помог владимиру путину создать свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на кремлевской "военной машине".



Отметим, что украинские власти пока не давали никаких официальных комментариев о возможном визите Владимира Зеленского в Великобританию.