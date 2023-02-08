Зеленский нанесет визит в Великобританию - Сунак

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Риши Сунака.
По его словам, сегодня будет объявлено о расширении подготовки украинских военных: "от солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей".
Утверждается, что сегодня Зеленский встретится с Сунаком и украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании.
Кроме того, сегодня Лондон объявит о новых санкциях против России, направленных против тех, кто помог владимиру путину создать свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на кремлевской "военной машине".
Отметим, что украинские власти пока не давали никаких официальных комментариев о возможном визите Владимира Зеленского в Великобританию.
Кроме того, сегодня Лондон объявит о новых санкциях против России, направленных против тех, кто помог владимиру путину создать свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на кремлевской "военной машине".
Отметим, что украинские власти пока не давали никаких официальных комментариев о возможном визите Владимира Зеленского в Великобританию.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии