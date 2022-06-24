Зеленский намерен уволить главу СБУ

Из-за ряда неудачных операций и потерь на Херсоне Ивана Баканова могут снять с должности главы Службы безопасности Украины.
Об этом сообщил Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, из-за неудач и потерь в Херсоне Баканов попал в немилость Зеленского.
Ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ, Politico пишет, что Зеленский стремится "заменить Баканова кем-то более подходящим".
Баканов попал под шквал критики приближенных к Зеленскому людей после вторжения россии в Украину 24 февраля, поскольку глава СБУ не смог должным образом справиться с новыми вызовами.
По данным издания, из-за неудач и потерь в Херсоне Баканов попал в немилость Зеленского.
Ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ, Politico пишет, что Зеленский стремится "заменить Баканова кем-то более подходящим".
Баканов попал под шквал критики приближенных к Зеленскому людей после вторжения россии в Украину 24 февраля, поскольку глава СБУ не смог должным образом справиться с новыми вызовами.
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