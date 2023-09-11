Зеленский надеется убедить Байдена дать Украине ATACMS этой осенью
14:48 11 сентября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить главу США Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским Силам обороны дальнобойных систем ATACMS.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью журналисту Фариду Закарии для телеканала CNN.
"Я надеюсь, я буду говорить с президентом США Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", – сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что это не первые его переговоры по этой теме с Джо Байденом.
"Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их (ATACMS - ред.) осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Именно поэтому они мне очень нужны", - добавил президент Украины.
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