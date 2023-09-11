Зеленский надеется убедить Байдена дать Украине ATACMS этой осенью

14:48 11 сентября Киев, Украина





Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью журналисту Фариду Закарии для телеканала CNN. Президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить главу США Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским Силам обороны дальнобойных систем ATACMS Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью журналисту Фариду Закарии для телеканала CNN.

"Я надеюсь, я буду говорить с президентом США Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что это не первые его переговоры по этой теме с Джо Байденом.