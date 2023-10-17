Зеленский на заседании Ставки обсудил ситуацию на фронте и международную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудил текущую ситуацию на фронте и поддержку со стороны международных партнеров.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
На заседании были представлены важные доклады командующих о ситуации на передовой. Президент выразил признательность каждому воину и военной бригаде за их решимость и усилия в укреплении обороны страны. Зеленский отметил важные направления на фронте, включая Авдеевку, Бахмутское направление, Марьинку, Шахтерское направление, Купянск и Запорожское направление.
Президент также выразил благодарность тем, кто эффективно уничтожает логистику и базы оккупантов на территории Украины. Зеленский отметил достигнутые результаты в этой области и поблагодарил союзников за предоставление эффективного вооружения в соответствии с договоренностями.
В ходе заседания были обсуждены вопросы защиты берегов Черного моря, Дунайского региона и обеспечения безопасности портов и украинского экспорта.
Отдельное внимание было уделено международной политике и изменениям в этой области. Чиновники и представители разведки представили свои доклады.
Завершая заседание, Президент Зеленский подчеркнул важность единства и решимости Украины в ответе на вызовы и угрозы. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, ответом Украины является ее сила и единство, а также защита государственных интересов и помощь нуждающимся.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
На заседании были представлены важные доклады командующих о ситуации на передовой. Президент выразил признательность каждому воину и военной бригаде за их решимость и усилия в укреплении обороны страны. Зеленский отметил важные направления на фронте, включая Авдеевку, Бахмутское направление, Марьинку, Шахтерское направление, Купянск и Запорожское направление.
Президент также выразил благодарность тем, кто эффективно уничтожает логистику и базы оккупантов на территории Украины. Зеленский отметил достигнутые результаты в этой области и поблагодарил союзников за предоставление эффективного вооружения в соответствии с договоренностями.
В ходе заседания были обсуждены вопросы защиты берегов Черного моря, Дунайского региона и обеспечения безопасности портов и украинского экспорта.
Отдельное внимание было уделено международной политике и изменениям в этой области. Чиновники и представители разведки представили свои доклады.
Завершая заседание, Президент Зеленский подчеркнул важность единства и решимости Украины в ответе на вызовы и угрозы. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, ответом Украины является ее сила и единство, а также защита государственных интересов и помощь нуждающимся.
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