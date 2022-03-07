Зеленский: на встрече в МИ-6 говорили о фейковых новостях

10:38 14 Октябрь Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с представителями Секретной разведывательной службы в рамках его недавнего визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей. Глава государства посоветовал отечественным СМИ более тщательно проверять информацию, которую они публикуют.

«У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече», – отметил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ в ходе рабочей поездки в Одессу.

Также, по его словам, вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто бы поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

«Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять», – отметил Президент Украины.

Глава государства сообщил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействия дезинформации и фейковым новостям.

«Они как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами», – рассказал Глава государства.

Он подчеркнул, что вопросы защиты свободы и защиты информации очень важны для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ.



Владимир Зеленский выразил надежду, что журналисты будут беречь свой авторитет и, несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ, проверять информацию.