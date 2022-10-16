Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудил планы деоккупации

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время. Запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель. Совершенствуем схему бесперебойного снабжения боеприпасов нашему войску и продолжаем готовить его к зимнему периоду. В заключение обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований тергромад", - сообщил президент.