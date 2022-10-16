Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудил планы деоккупации
15:32 14 октября Киев, Украина
14 октября прошло совещание Ставки Верховного Главнокомандующего во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой рассмотрели ряд актуальных военных вопросов.
"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время. Запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель. Совершенствуем схему бесперебойного снабжения боеприпасов нашему войску и продолжаем готовить его к зимнему периоду. В заключение обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований тергромад", - сообщил президент.
Также были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений по ситуации на фронтах
и вероятных действий врага в ближайший период.
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