Зеленский на саммите G20 на Бали призвал прекратить разрушительную войну

Украинский лидер на слете G20 на Бали призвал остановить разрушительную войну россии против Украины. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает AFP.
В своем обращении он также предложил обмен пленными с россией по формуле "всех на всех".
Ранее СМИ сообщали, что представители большинства стран G20 собрались в последние дни и согласились с тем, что война россии против Украины должна быть осуждена самым решительным образом.
Ранее СМИ сообщали, что представители большинства стран G20 собрались в последние дни и согласились с тем, что война россии против Украины должна быть осуждена самым решительным образом.
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