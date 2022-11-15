Зеленский на саммите G20 на Бали призвал прекратить разрушительную войну

09:20 15 ноября Киев, Украина

Украинский лидер на слете G20 на Бали призвал остановить разрушительную войну россии против Украины. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает AFP.

"Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - сказал Зеленский.

В своем обращении он также предложил обмен пленными с россией по формуле "всех на всех".



Ранее СМИ сообщали, что представители большинства стран G20 собрались в последние дни и согласились с тем, что война россии против Украины должна быть осуждена самым решительным образом.