Зеленский на Донбассе: режим тишины соблюдается, все под контролем

15:25 07 Август Киев, Украина

Глава государства второй день с визитом на Донбассе , он изучает обстановку и общается с военными, чтобы понять ситуацию.



Об этом украинский гарант сообщил в ходе брифинга в Марьинке Донецкой области в пятницу, 7 августа.

"Проехали более 100 километров вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали. Хочу пообщаться, понять, как все контролируется...Сегодня будем ездить до 8-ми или 9-ти вечера, потом ночью будем возвращаться в Киев. Я хочу еще приехать – думаю, еще за два раза я объеду все важные объекты. За два раза, я думаю, все 410 километров линии проедем",. - сообщил Зеленский о Донбассе.

Президент зеленский заявил, что никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная, мощная армия. Режим тишины на Донбассе соблюдается Украиной в полной мере, а моральный дух военных при этом на высоком уровне.

"Ребята удивляются, говорят: раньше так не приезжали, не ночевали. Мы второй раз приезжаем. Первый раз тоже провели два дня в Золотом, ночевали там...Чтобы понять все, что происходит надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми есть, жить, скажу откровенно – иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну, и можно переночевать тоже", - подчеркнул Зеленский.