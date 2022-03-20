Зеленский: местами передовая просто завалена трупами русских солдат
08:44 20 марта Киев, Украина
Главное из обращения Президента Владимира Зеленского:
- Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо"
- Швейцария поддержала санкции против России, примененные Европейским Союзом. Также к ним направлена просьба, чтобы все швейцарские компании, еще не покинувшие российский рынок, сделали это немедленно. Чтобы не отдавали ни одного доллара, франка или евро, российской военной машине на убийства наших людей. Чтобы все виновные в войне против Украины не могли наслаждаться жизнью в Швейцарии, недвижимостью в Швейцарии, банками в Швейцарии.
- Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90 процентов. Местами передовая просто завалена трупами русских солдат.
- В субботу работали восемь гуманитарных коридоров. Удалось спасти 6 тысяч 623 человека.
- Из-за обстрелов оккупантов не удалось забрать людей из Бородянки Киевской области. Из Бервицы, Бучи, Богдановки эвакуировали украинцев в Бровары. Из Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Рубежного Луганской области забирали людей в Бахмут.
- Удалось уехать более 4 тысячам мариупольцев в Запорожье. К сожалению, не удалось доставить гуманитарный груз в Херсонскую область. Российские войска заблокировали движение нашей колонны.
- Подписан указ о награждении государственными наградами Украины ста шестидесяти одного защитника. Из них 40 – посмертно. И указ о присвоении звания Герой Украины 12 военнослужащим. 8 из них – посмертно. Также награждены бойцы Корда.
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