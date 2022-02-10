Зеленский - лидер на будущих выборах

Согласно предварительным данным за действующего президента Украины готовы проголосовать свыше 30%. Абсолютное лидерство среди кандидатов указывает, что если бы выборы произошли в сентябре 2020, то Владимир Зеленский получил бы второй срок.
Кроме того, планируют голосовать:
- 18,9% - за Петра Порошенко,
- 13,3% - за Юрия Бойко,
- 9,8% - за Юлию Тимошенко,
- 6,8% - за Игоря Смешко,
- 6% - за Олега Ляшко,
- 4,9% - за Анатолия Гриценко,
- 2,3% - за Александра Вилкула,
- за других кандидатов - всего 6,1%
Данные КМИС свидетельствуют о незначительном снижении рейтинга Зеленского. В апреле его поддерживали 42,6% респондентов, в конце мая начале июня - 37,6% избирателей. Однако при этом он является лидером среди всех кандидатов.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI с 12 по 16 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
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