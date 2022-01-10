Зеленский летит в Варшаву для участия в саммите президентов

09:28 03 Май Киев, Украина

Сегодня Владимир Зеленский вылетит с рабочим визитом в польскую столицу, где примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой. Также в праздновании примут участие президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии .

Встреча президентов состоится в королевском замке в Варшаве. Главы государств примут участие в дискуссионной панели на тему будущего Европы. Во время её президенты совместно будут вести разговор о Европе, наследии прошлого, общем историческом опыте и нынешнем сотрудничестве, единстве ценностей и общем видении Европы в контексте событий, происходящих на континенте.



Президенты подпишут также совместную декларацию в свете 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой.



После совместной встречи президентов состоятся двусторонние переговоры президента Дуды с президентом Зеленским. Впоследствии планируется совместное заявление для СМИ обоих президентов.



Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Её считают одной из самых старых в Европе. Впрочем, попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками в 1792 году.