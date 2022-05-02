Зеленский критикует Турцию за «двойные стандарты»

15:14 02 мая Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Турцию отказаться от «двойных стандартов» в отношениях с Украиной.

«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны – мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма» , – сказал Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Зеленский назвал действия Турции «несправедливыми» и призвал турецкие власти выбрать между российскими туристами и «правдой», если они хотят иметь дружеские отношения с Украиной.



Турция после российского вторжения в Украину, заявляя о поддержке Киева, не стала вводить санкции против Москвы. Кроме того, власти Турции разработали «дорожную карту» по привлечению туристов из России. Среди прочего программа включает кредитную поддержку турецких туроператоров, базирующихся в России, и создание двух авиакомпаний для перевозки российских туристов.



Сегодня после молитвы, посвященной мусульманскому празднику Ид-аль Фитр, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что война в Украине не должна негативно отразиться на туристическом сезоне. Эрдоган отметил, что президент России Владимир Путин уже пообещал ему поддержку в этом направлении.



Также Эрдоган сообщил, что вскоре собирается обсудить с Путиным ускорение эвакуации из Мариуполя и экспорт зерна из Украины и России.



Турция традиционно популярное направление для российских туристов. Ожидается, что в этом году ее популярность еще более возрастет, поскольку страны ЕС закрыли небо для полетов в Россию и резко сократили выдачу россиянам виз. Компания «Аэрофлот», после начала войны отменившая почти все зарубежные рейсы, объявила, что снова начнет летать в Турцию.