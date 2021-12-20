Зеленский: Кабмин должен наладить коммуникацию с регионами

15:54 03 Август Киев, Украина

После того как, главы Тернополя и Луцка отказались ужесточать карантинные меры, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Кабмина , провести разъяснительные работы и наладить коммуникацию с регионами.



Об этом говорится в сообщении на сайте президента по результатам селекторного совещания с представителями правительства.



Сообщается, что Зеленский потребовал четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа.

По словам, премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения, заполненность койко-мест на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, на Ивано-Франковщине, Львовщине, Ровенщине и Буковине – более 40%. Владимир Зеленский требует от правительства четкого пояснения людям, как происходит деление на четыре зоны и для чего нужен адаптивный карантин.



Ранее в Тернополе отказались выполнять требования «красной» зоны карантина.



Также ужесточать правила карантина отказались власти Луцка. Заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Анатолий Свирский рассказал, что в Луцке насчитывается достаточно карантинных мероприятий, которые эффективно действуют, поэтому необходимости вносить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет.