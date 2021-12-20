Зеленский инициирует ликвидацию ОАСК

14:23 13 Апрель Киев, Украина

Многочисленные сомнительные решения Окружного административного суда г. Киева привели к полной потере доверия к нему, в связи с этим президент Украины внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).



"В демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСКа было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, - справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду г. Киева потеряно", - следует из сообщения.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСКа. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, предавшему уважение к закону", - прокомментировал Зеленский.

Кроме этого, подчеркивается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость.