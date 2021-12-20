Зеленский инициирует ликвидацию ОАСК

Многочисленные сомнительные решения Окружного административного суда г. Киева привели к полной потере доверия к нему, в связи с этим президент Украины внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).
"В демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСКа было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, - справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду г. Киева потеряно", - следует из сообщения.
Кроме этого, подчеркивается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость.
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