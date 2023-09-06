Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили продовольственный экспорт

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу в греческих Афинах 22 августа.
В ходе встречи Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Он подчеркнул, что важно полностью восстановить эти процессы с 15 сентября.
Зеленский также выразил надежду на положительное заключение отчета в рамках Пакета расширения в октябре и дальнейшее решение стран - членов ЕС об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС до конца 2023 года.
Кроме того, стороны обсудили и скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира.
В ходе встречи Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Он подчеркнул, что важно полностью восстановить эти процессы с 15 сентября.
Зеленский также выразил надежду на положительное заключение отчета в рамках Пакета расширения в октябре и дальнейшее решение стран - членов ЕС об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС до конца 2023 года.
Кроме того, стороны обсудили и скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира.
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