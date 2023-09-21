Зеленский и спецпредставитель США по восстановлению Украины провели встречу в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу со специальным представителем президента США по восстановлению Украины госпожой Пенни Прицкер.
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
Зеленский поздравил Пенни Прицкер с назначением на должность и выразил надежду на будущее плодотворное сотрудничество.
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
Зеленский поздравил Пенни Прицкер с назначением на должность и выразил надежду на будущее плодотворное сотрудничество.
Стороны обсудили приоритетные области Украины для восстановления и поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.
Президент отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении объектов инфраструктуры, разрушенных в результате
полномасштабного российского вторжения. В частности, это школы, детские сады, жилые дома, а также энергетические объекты.
Зеленский также уточнил, что американские компании могут приобщиться к реконструкции украинской энергетической системы.
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