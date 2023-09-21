Зеленский и спецпредставитель США по восстановлению Украины провели встречу в Нью-Йорке

11:08 21 сентября Киев, Украина





Об этом сообщили в офисе президента Украины.



Зеленский поздравил Пенни Прицкер с назначением на должность и выразил надежду на будущее плодотворное сотрудничество. Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу со специальным представителем президента США по восстановлению Украины госпожой Пенни Прицкер.Об этом сообщили в офисе президента Украины.Зеленский поздравил Пенни Прицкер с назначением на должность и выразил надежду на будущее плодотворное сотрудничество.

"Очень важным вопросом для нас является восстановление – как послевоенное, так и уже сейчас, пока идет война. В частности, вы можете прибыть в Украину и увидеть, как сейчас работают школы, бомбоубежища, госпитали и энергетическая инфраструктура, которая является ключевой в преддверии зимы", – отметил президент.

Стороны обсудили приоритетные области Украины для восстановления и поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.



Президент отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении объектов инфраструктуры, разрушенных в результате

полномасштабного российского вторжения. В частности, это школы, детские сады, жилые дома, а также энергетические объекты.

Зеленский также уточнил, что американские компании могут приобщиться к реконструкции украинской энергетической системы.