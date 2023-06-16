Зеленский и Шольц обсудили укрепление обороноспособности Украины во время телефонного разговора

Во вторник состоялся телефонный разговор между президентом Украины Зеленским и канцлером Германии Шольцом.
В ходе разговора Зеленский выразил благодарность Шольцу за реализацию значимого оборонного пакета на сумму 3 миллиарда евро, как указано в официальном сообщении президента.
Лидеры обсудили вопросы, касающиеся выполнения соглашений, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в Германию, а также обсудили перспективы укрепления обороноспособности Украины, включая систему противовоздушной обороны (ПВО).
Зеленский также отметил, что были согласованы общие позиции в преддверии предстоящих международных событий.
В ходе разговора Зеленский выразил благодарность Шольцу за реализацию значимого оборонного пакета на сумму 3 миллиарда евро, как указано в официальном сообщении президента.
Лидеры обсудили вопросы, касающиеся выполнения соглашений, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в Германию, а также обсудили перспективы укрепления обороноспособности Украины, включая систему противовоздушной обороны (ПВО).
Зеленский также отметил, что были согласованы общие позиции в преддверии предстоящих международных событий.
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