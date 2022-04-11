Зеленский и Санду провели телефонный разговор

20:04 12 июля Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский поздравил коллегу Майю Санду с успешным проведением внеочередных выборов в парламент Республики Молдова, а также обсудил двустороннее сотрудничество и Крымскую платформу.

Об этом сообщает пресс-служба ОП в понедельник, 12 июля.



Президент Украины выразил уверенность, что убедительная победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.



Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции, в частности в контексте деятельности «Ассоциированного трио» с участием Украины, Молдовы и Грузии.



Лидеры государств обменялись мнениями относительно вызовов, связанных с пандемией COVID-19.



Также президенты Украины и Молдовы констатировали необходимость активизации украинско-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов. Так, Глава государства отметил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр.



Владимир Зеленский подтвердил приглашение Майи Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года.