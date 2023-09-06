Зеленский и Речан обсудили вопросы транзита украинского продовольствия и интеграции в ЕС

Премьер Молдовы и президент Украины обсудили транзит украинских продовольственных товаров через территорию Молдовы и усовершенствования соответствующей инфраструктуры.
Об этом сообщили на сайте Президента.
Состоявшаяся встреча между главами государств Зеленским и Речаном совпала с третьим саммитом Международной Крымской Платформы в Киеве.
Президент Украины выразил признательность за активное участие Речана на данном саммите, особо отметив высокую эффективность и насыщенность двустороннего политического диалога.
Об этом сообщили на сайте Президента.
Состоявшаяся встреча между главами государств Зеленским и Речаном совпала с третьим саммитом Международной Крымской Платформы в Киеве.
Президент Украины выразил признательность за активное участие Речана на данном саммите, особо отметив высокую эффективность и насыщенность двустороннего политического диалога.
Зеленский и Речан обсудили важные аспекты развития процесса перевозки украинских продовольственных товаров через территорию Молдовы и улучшения соответствующей инфраструктуры.
В ходе диалога собеседники подчеркнули, что гармоничная интеграция Украины и Молдовы в структуры Европейского Союза остается общей целью для обеих стран, и было достигнуто соглашение о взаимной координации усилий на этом пути.
В ходе диалога собеседники подчеркнули, что гармоничная интеграция Украины и Молдовы в структуры Европейского Союза остается общей целью для обеих стран, и было достигнуто соглашение о взаимной координации усилий на этом пути.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии