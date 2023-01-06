Зеленский и премьер Японии обсудили поддержку Украины

15:39 06 января Киев, Украина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел 30-минутный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 6 января сообщили телеканал NHK и пресс-служба украинского лидера.

По данным NHK, стороны обсудили российскую агрессию против Украины и возможный визит премьера Японии в Киев. Кисида заверил, что будет играть активную роль во время японского председательства в G7.
 
"Я решительно осудил продолжающуюся агрессию россии и заявил, что Япония сделает все возможное, чтобы защитить жизни украинцев зимой", - подчеркнул он.
 
Президент Украины выразил глубокую признательность Японии за поддержку.
 
"Поздравил премьер-министра Японии Фумио Кисиду с началом председательства Японии в G7. Поблагодарил его страну за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут сотням тысяч украинцев оставаться в тепле и со светом. Пригласил принять участие в реализации формулы мира", - отметил глава государства.