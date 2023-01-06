Зеленский и премьер Японии обсудили поддержку Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел 30-минутный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 6 января сообщили телеканал NHK и пресс-служба украинского лидера.
По данным NHK, стороны обсудили российскую агрессию против Украины и возможный визит премьера Японии в Киев. Кисида заверил, что будет играть активную роль во время японского председательства в G7.
По данным NHK, стороны обсудили российскую агрессию против Украины и возможный визит премьера Японии в Киев. Кисида заверил, что будет играть активную роль во время японского председательства в G7.
Президент Украины выразил глубокую признательность Японии за поддержку.
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